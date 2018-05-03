سالم الدوسري: الفوز في الوديات غير مهم

أكد سالم الدوسري لاعب فياريال الإسباني أن الفوز في المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب السعودي في معسكره الحالي لا يهمه، بقدر ما يهمه الكشف عن الأخطاء وتحسينها في المستقبل.

وقال الدوسري المعار من الهلال في حديث لحساب المنتخب السعودي على "تويتر": حضرنا إلى ماربيا لتحسين الأداء البدني واللياقي، وأتمنى أن يتكلل ذلك بالنجاح مثل ما حدث في معسكراتنا السابقة.

وواصل: بالنسبة لي لا يهمني الفوز في المباريات الودية التي سنخوضها أمام الجزائر واليونان، بقدر ما يهمني الكشف عن الأخطاء ومعالجتها قبل الخوض في المرحلة النهائية التي ستكون الشهر المقبل.