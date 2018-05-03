عبدالله العويشير يحمي مرمى النصر 3 مواسم

أعلنت إدارة النصر التوقيع مع عبدالله العويشير حارس مرمى الفتح لينضم إلى صفوف الفريق ابتداءً من الموسم المقبل بعقد يمتد حتى صيف 2021.

ونشر حساب النصر على "تويتر" صور توقيع الحارس الدولي السابق مع الأصفر إلى جانب محمد المسبل أمين عام النادي العاصمي.

وأمضى العويشير (27 عاماً) مسيرته الكروية مع نادي الفتح منذ صعوده إلى دوري المحترفين صيف 2009، وفي ذلك الموسم بقي احتياطياً للحارس الأساسي آنذاك محمد شريفي، قبل أن يلعب مباراته الرسمية الأولى بقميص النادي الأحسائي الموسم اللاحق أمام الحزم.

وساهم العويشير بتحقيق الفتح لبطولة دوري المحترفين السعودي 2012-2013 عندما حمى مرماه في 19 مباراة تلقى خلالها 16 هدفاً، وحقق بعدها مباشرة كأس السوبر السعودي على حساب اتحاد جدة.

وفي الموسم الماضي أمضى عبدالله جل مباريات الدوري كحارس احتياطي لعلي المزيدي، ولعب 3 مباريات فقط اهتزت شباكه فيها 8 مرات.