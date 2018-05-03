غوميز: مرض والدي سبب استقالتي.. وسأعود مجدداً

أكد المدرب البرتغالي، جوزيه غوميز، مدرب التعاون أن قرار استقالته من تدريب الفريق جاء بسبب مرض والده، كاشفاً في الوقت ذاته رغبته بالعودة والعمل في السعودية مجدداً.



وقال المدرب البرتغالي لـ "في المرمى": قدمت استقالتي إلى إدارة التعاون مساء الأربعاء، بعدما رزت والدي في المستشفى وأخبرني أنه من الضروري أن أبقى معه في هذه المرحلة، وبعدها تواصلت مع الإدارة وأبلغتهم بقراري النهائي، وهذه سنة الحياة ومن المؤسف أنني لا أستطيع العودة للأجواء الرائعة التي حظيت بها، وأثني على العلاقة الرائعة التي بنيتها مع الجميع في النادي، ومن المؤكد أنهم سيبقون في صميم قلبي.

وتابع: سأعود للعمل مستقبلاً في السعودية، وفي المرحلة الحالية سأبقى في البرتغال في ظل ظروف مرض والدي، واتفقت مع التعاون إذ ما انتهت ظروف وضعي الأسري فإنني سأعود لهم.