هيئة الرياضة تطلق بطولة كروية رمضانية على كأس الهيئة

أعلنت الهيئة العامة للرياضة تنظيم بطولة رمضانية دولية للهواة في كرة القدم على كأس الهيئة، في الفترة بين الأول و19 رمضان.

وخصصت الهيئة العامة للرياضة جوائز مالية ضخمة للفائزين بالمراكز الأولى في البطولة، والتي ستشهد حضور عدد كبير من الهواة من فرق الجاليات المقيمة في السعودية ووجود عدد من المدربين العرب، الذين يحملون سجلاً حافلاً في كرة القدم ومشاركة عدة فرق من أبرز فرق الأحياء في مختلف مناطق السعودية.



ونظمت هيئة الرياضة مؤخراً عدداً من البطولات والفعاليات المحلية والدولية، مثل بطولة كأس الملك سلمان العالمية للشطرنج وسباق الأبطال للسيارات، وبطولة الرياضات الإلكترونية على كأس الهيئة العامة للرياضة، وبطولة المملكة للبلوت، والمهرجان العالمي لرياضات المغامرة، وأخيراً منافسات أعظم رويال رامبل.