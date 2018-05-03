الرائد يواجه الكوكب لتأكيد البقاء في دوري المحترفين

يسعى الرائد لتثبيت أقدامه في الدوري السعودي للمحترفين موسماً آخر، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الكوكب، على ملعب نادي الشعلة بالخرج، في إياب ملحق الصعود.

ونجح الرائد بتحقيق فوزٍ كبير على ضيفه الكوكب 4-1 في مواجهة الذهاب يوم الجمعة الماضي، والتي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم.

ويدخل الرائد المباراة بأفضلية كبيرة بعد أن وضع قدماً في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يمتلك 7 لاعبين أجانب شكلوا الفارق بمواجهة الذهاب بعكس الكوكب الذي يملك لاعبين فقط.

وقدّم الرائد أداءً سيئاً هذا الموسم حيث كان متذيلاً للترتيب في مراحل كثيرة قبل أن يختم موسمه في المركز قبل الأخير، إلا أن قرار اتحاد القدم بزيادة أندية الدوري السعودي للمحترفين إلى 16 نادياً أبقى حظوظه قائمة.

وفي المقابل ستكون المهمة شبه مستحيلة لفريق الكوكب الذي يحتاج للفوز بفارق ثلاثة أهداف نظيفة ليعلن تأهله الصعب، ويأمل الكوكب في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزٍ معنوي على الأقل يرد به اعتباره عقب خسارته مواجهة الذهاب.

وكان الكوكب قد أنهى موسمه في دوري الأمير محمد بن سلمان "الدرجة الأولى" في المركز الرابع والذي أهله لخوض مباراة الملحق أمام الرائد صاحب المركز قبل الأخير في الدوري السعودي للمحترفين.