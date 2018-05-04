آل الشيخ لـ"سي إن إن": سبتمبر سيحدد مصير مونديال قطر

أكد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أن إجابته حول سحب المونديال من قطر ستظهر بعد 4 أشهر وتحديداً في سبتمبر، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لا يتدخل في عمل اتحاد القدم السعودي، ويقضي وقته في "تويتر" كمشجع وليس مسؤولا.

واستضاف برنامج "كونكت ذا وورلد" الذي تعرضه قناة "سي إن إن" الأميركية وتقدمه المذيعة بيكي أندرسون، تركي آل الشيخ للحديث عن أعظم رويال رامبل وكرة القدم السعودية، بالإضافة إلى مطالبته بسحب المونديال من قطر والملف المفضل بالنسبة للسعودية فيما يتعلق بمونديال 2026.

وقال آل الشيخ: كان هناك إشاعات أننا لا نستطيع تنظيم مناسبات رياضية كبيرة، لكن نظمنا الحدث بشكل رائع، ومن شاهده على شاشات التلفاز لم يكن ليصدق أنه أقيم خارج الولايات المتحدة الأميركية.

وواصل حول منازلة المصارعين السعوديين لنظرائهم الإيرانيين: المصارعة تتجاوب مع الأحداث العالمية دائماً، وكنا نشاهد في التسعينيات مصارعين من العراق وفي الثمانينيات مصارعين من الاتحاد السوفيتي، وكذلك مصارعون إيرانيون عندما كانت إيران تقف ضد أميركا، هذا جزء من التشويق الذي تقوم به WWE.

وزاد رئيس الهيئة العامة للرياضة: المرأة نصف المجتمع، ويحرص ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على منحها حقوقها، وجاءت في الوقت المناسب، نحن نتقدم بشكل جيد ولا نريد أي شيء يؤخر تقدمنا، مع مراعاة تعاليم ديننا وعاداتنا وتقاليدنا.

وأتبع في إجابة على سؤال حول استعداد المنتخب السعودي لكأس العالم: سنعمل جاهدين على تقديم أنفسنا بشكل جيد في المونديال، صحيح أننا لسنا غرباء عن كأس العالم وتأهلنا إلى كأس العالم للمرة الخامسة، وبالرغم من أننا لم نتأهل منذ وقت طويل، لكن نحن قادرون على تقديم كرة قدم جيدة في روسيا.

ورداً على اتهامه بالتدخل في عمل اتحاد القدم السعودي، أجاب: لا أتدخل في عمل اتحاد الكرة لأنه اتحاد منتخب، ولو طلب مني اتحاد القدم المساعدة فإنني سأساعدهم لأنني أريد مساعدة بلدي.

وعن تغريدته الشهيرة عن محمد صلاح لاعب منتخب مصر قال رئيس الهيئة العامة للرياضة: أنا أكتب في "تويتر" كمشجع وليس كرئيس للهيئة، ربما أخطئ أحياناً وفي أحيان أخرى أكون مصيباً، وأحياناً أكون قاسياً. محمد صلاح لاعب عظيم ورفع رأس العرب، لكني أريد أن لا يلعب المباراة أمام السعودية في كأس العالم فقط.

وحول مطالبته بسحب المونديال من قطر 2022: سأؤخر إجابتي إلى سبتمبر القادم وسنركز على كأس العالم 2018 لضمان ظهور المنتخب السعودي بشكل جيد. وفي سبتمبر سأقابلك مجدداً يا بيكي.

وأجاب عن الملف المفضل لاستضافة كأس العالم 2026: نحن نبحث عن مصالح السعودية، فالولايات المتحدة الأميركية حليف للسعودية، كما أن مونديال 1994 كان من الأفضل الذي شاهدت في حياتي من ناحية الحضور الجماهيري ونتائج المنتخب السعودي.

وختم آل الشيخ قائلاً: كنا في سبات عميق خلال 15 عاماً مضت، والآن انطلق المارد السعودي، وسنحقق نتائج تذهل الجميع.