إلتون: جاهز للعودة..والقادسية بحاجة إلى عناصر إضافية

أكد البرازيلي إلتون جوزيه لاعب القادسية اكتمال شفائه من الإصابة بعد العملية الجراحية التي أجراها في قدمه، وبإمكانه العودة للتدريبات بصورة طبيعية، مشيرا إلى أنه يستطيع المشاركة بكل قوة الموسم المقبل.

وقال لـ "في المرمى": أنا على علم بتغيير الإدارة ورئيس نادي القادسية، المسؤولون اتصلوا بي، وبخصوص العقد لدي سنة كاملة وأتطلع للاستمرار مع النادي.

وأضاف: الموسم الماضي لم نلعب بالشكل المطلوب، بالإضافة إلى أنني لم أقدم المأمول مني بسبب الإصابة، ولابد من إعادة ترتيب الأمور في النادي، ونحن بحاجة لإضافة لاعبين جدد، وبإمكاننا تقديم مستويات أفضل في الموسم القادم.

وتابع: كثير من وسائل الإعلام لا تعلم ما قدمته، لأنني لعبت وأنا أعاني من كسر في إصبع قدمي، ولا أستطيع الكشف عن الأسباب التي جعلتني ألعب رغم إصابتي.

وزاد: من الأفضل استمرار المدرب بندر باصريح معنا، والتغيير لابد أن يكون في اللاعبين أنفسهم، حتى يرتفع مستوى النادي وهي مسؤولية مشتركة.

وأكد إلتون أن حلمه مواصلة العيش في السعودية، لاسيما في ظل تأقلم أبنائه، وأردف: السعودية أكثر الدول أمانا في العالم وأسرتي تريد تواجدي فيها بشكل دائم .