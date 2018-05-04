الهلال يرسل أحمد أشرف إلى ألمانيا للعلاج

أعلن الهلال يوم الجمعة، عن مغادرة مهاجمه أحمد أشرف إلى ألمانيا للكشف عن إصابته في منطقة البطن، وإجراء الفحوصات اللازمة.

ونشر حساب الهلال تفاصيل مغادرة اللاعب إلى ألمانيا: يغادر لاعب الهلال أحمد أشرف يوم الاثنين المقبل إلى ألمانيا، لإجراء فحوص طبية، بعد شعوره بآلام في منطقة أسفل البطن، على أن يحدّد الطبيب مدى حاجته للتدخل الجراحي بعد الفحوص الطبية.

ويعد أشرف صفقة الهلال الوحيدة من مواليد السعودية، ولعب 7 مباريات دورية بقميص أزرق العاصمة وصنع هدفا وحيدا، منذ انتقاله في يناير بعد السماح بضم مواهب المواليد إلى أندية الدوري السعودي للمحترفين.