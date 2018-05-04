تعرف على مراسم قرعة كأس آسيا 2019

تقام يوم الجمعة قرعة كأس أمم آسيا 2019، في فندق أرماني بدبي، والتي ستضم 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وأقيمت مبدئيا قرعة تجريبية لتأكيد جاهزية منظمي القرعة، وضمت مجموعة المنتخب السعودي في القرعة التجريبية، منتخبات كوريا الشمالية وفيتنام وسوريا. وينتظر أن تبدأ مراسم القرعة الرسمية في السابعة ونصف مساء بتوقيت دبي، والتي ستكشف عن تعويذة البطولة المقامة في الإمارات، والكرة الرسمية وفعاليات أخرى. وسيمثل الأخضر في القرعة، عادل عزت، رئيس اتحاد القدم السعودي، وخوان بيتزي، مدرب المنتخب السعودي.