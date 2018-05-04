رسمياً.. الرائد يثبت أقدامه في دوري المحترفين

العربية.نت

ثبّت الرائد أقدامه في الدوري السعودي للمحترفين بعدما كرر تفوقه على مضيفه الكوكب "درجة أولى" 1-صفر، في المواجهة التي احتضنها ملعب نادي الشعلة في الخرج في إياب ملحق الصعود.

ونجح الرائد في انقاذ نفسه من مأزق الهبوط الذي كان قريباً منه بيد أن قرار اتحاد القدم بزيادة أندية الدوري السعودي للمحترفين إلى 16 نادي أعطاه فرصة للبقاء من خلال خوض لقاء الملحق.

وكان الرائد قد حسم لقاء الذهاب الذي احتضنه ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يوم الجمعة بنتيجة 4-1، وهو ما سهل مهمته في لقاء الإياب.

وقدّم الكوكب أداءً جيداً في هذه المباراة بعكس المباراة السابقة حيث كان قريباً من التسجيل في أكثر من مناسبة خاصة في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني فرض الرائد سيطرته وتمكن مهاجمه البرازيلي تراباي من تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 68 بعدما أكمل تمريرة زميله المصري محمود عبدالرزق "شيكابالا" بقدمه في شباك الكوكب.

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