عادل عزت: سننافس على لقب كأس آسيا

أكد عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أن المنتخب السعودي سيكون جاهزاً لخوض نهائيات كأس آسيا 2019 التي ستقام في الإمارات يناير المقبل.

وقال عزت بعد سحب قرعة دور المجموعات التي أوقعت الأخضر في المجموعة الخامسة: سنكون جاهزين تماماً لخوض البطولة.وواصل: أمالنا كبيرة بالعودة من جديد إلى التتويج القاري، وسننافس على اللقب.



وأضاف : نجاح المنتخب السعودي في التأهل للمونديال الروسي وحضوره القوي في التصفيات وإعداده المثالي يرفع سقف أهدافنا في حضور يليق بمكانته القارية كأحد أهم أبطال آسيا، لذلك سندخل البطولة من أجل المنافسة بقوة على اللقب.



وزاد: نتطلع حاليا للظهور بصورة مميزة في المونديال، خاصة وأن منتخبنا سيخوض المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الروسي. ونسعى لتحقيق العديد من الأهداف في مشاركتنا العالمية لتنعكس بشكل إيجابي على مشاركتنا القاري

ويواجه المنتخب السعودي كلاً من لبنان وقطر وكوريا الشمالية في دور المجموعات.