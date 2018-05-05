الفيصلي يعلن مشاركته في تصفيات كأس العرب للأندية

أعلن الفيصلي مشاركته في التصفيات المؤهلة لدور الـ32 من كأس العرب للأندية الأبطال 2018 - 2019، بناء على طلب الاتحاد العربي لكرة القدم.

وستلعب أندية الفيصلي السعودي والأفريقي التونسي والنجمة اللبناني والوئام الموريتاني في المجموعة الأولى ضمن التصفيات المؤهلة إلى دور الـ32 على أن يلعب الفائز من التصفيات مع اتحاد الفتح المغربي.

وكتب حساب الفيصلي على "تويتر": بناءً على الخطاب الوارد من الاتحاد العربي لكرة القدم والمتضمن اختيار الفيصلي للمشاركة بالتصفيات المؤهلة للدور الـ32 لكأس العرب للأندية الأبطال لموسم2018-2019، والمقرر إقامتها بجدة، عليه فقد قرر مجلس الإدارة الموافقة على مشاركة الفريق الأول.