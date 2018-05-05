بطل العالم: الأخضر سيعيش تحت الضغط أمام روسيا

يعتقد جيلبرتو سيلفا نجم منتخب البرازيل السابق وبطل كأس العالم 2002 أن المنتخب السعودي سيعيش تحت الضغط عندما يواجه روسيا البلد المضيف في افتتاح كأس العالم 2018.

وقال سيلفا لـ"العربية": الضغط كبير على روسيا كدولة مضيفة، وتحديداً في مباراة الافتتاح، والأمر ينطبق على السعودية، لأنها ستواجه البلد المضيف على أرضه وبين جماهيره.

وواصل عن منتخب مصر: محمد صلاح أثبت أنه لاعب جيد مع ناديه ولكن ليس فقط لمهاراته بل لأنه يتواجد في فريق يؤدي بشكل جيد كذلك وهو ما يساعده وكذلك الأمر لدى منتخب مصر ولا يجب عليهم الاعتماد فقط على صلاح، لأن ذلك يزيد الضغط عليه بل يجب أن يكون اللعب بطريقة جماعية وأن يجد مساعدة من زملائه.

وحول رحيل مدربه السابق أرسين فينغر، أجاب: هو إنسان جيد إلى جانب كونه مدربا جيدا وشعرت بالحزن لقراره مغادرة منصبه في نادي أرسنال خاصة بعد الضغوطات التي تعرض لها في السنوات الأخيرة.