بيتزي يعود سريعاً من دبي ويقود مران الأخضر

قاد المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي مدرب المنتخب السعودي مران الأخضر الصباحي في معسكره الحالي بماربيا الإسبانية، بعد ساعات من حضوره قرعة كأس آسيا 2019 في مدينة دبي الإماراتية.

وتواجد بيتزي في حفل القرعة إلى جانب عادل عزت رئيس اتحاد القدم السعودي، وأسفرت عن وقوع المنتخب السعودي في المجموعة الخامسة إلى جانب لبنان وقطر وكوريا الشمالية.

وفرض المدرب الأرجنتيني تمارين لياقية على لاعبي المنتخب السعودي في الفترة الصباحية، أجراها اللاعبون في الصالة الرياضية التابعة للفندق الذي تقيم به البعثة.

ويستمر معسكر المنتخب السعودي حتى 15 مايو، يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام الجزائر واليونان.