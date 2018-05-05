جوهور الماليزي يعلن إكمال صفقة انتقال جورجي سيلفا

أعلن نادي جوهور الماليزي إكمال صفقة انتقال البرازيلي جورجي سيلفا مهاجم الباطن، على أن ينضم اللاعب إلى صفوف الفريق رسمياً بعد فتح فترة الانتقالات.

وكتب النادي الماليزي عبر موقع الرسمي: سعداء بإعلان توصلنا إلى اتفاق مع نادي الباطن السعودي لضم البرازيلي جورجي سيلفا.

وواصل: سيلفا لاعب متحمس ومتعطش للإنجاز، ونحن متأكدون أنه سيصنع التاريخ مع نادينا الأسرع نمواً في ماليزيا.

وانتقل سيلفا إلى الباطن صيف 2016، وسجل له الموسم الأول 13 هدفاً في الدوري، وفي الموسم الماضي أحرز 11 هدفا، علماً بأنه تغيب عن 8 مباريات دورية بعد هروبه من الفريق ومحاولته الانتقال إلى نادي الظفرة الإماراتي، قبل أن يعود من جديد إلى الباطن.