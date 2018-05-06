أهلي جدة يواجه السد في مهمة بلوغ ربع النهائي الآسيوي

يخوض أهلي جدة اختباراً صعباً يوم الاثنين حينما يواجه السد القطري في ذهاب الدور ثمن النهائي من النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا 2018.

ويدخل الأهلي المباراة بظروف صعبة حيث يواجه التونسي فتحي الجبال مدرب الأهلي المعيّن حديثاً أزمة الغيابات التي عصفت بالفريق قبل المباراة.

وكانت ادارة الأهلي قد قررت اقالة الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الفريق بعد اخفاقه في تحقيق لقب الدوري الذي ذهب لصالح الهلال، وتعيين التونسي فتحي الجبال مدرب الفتح لقيادة الفريق في مواجهتي السد القطري في الدور ثمن النهائي.

وتأكد غياب أكثر من لاعب يتقدمهم قائد الفريق تيسير الجاسم والحارس ياسر المسيليم وسعيد المولد لتواجدهما في معسكر المنتخب السعودي في ماربيا الاسبانية، بالاضافة الى سلمان المؤشر الموقوف لتراكم البطاقات.

ويحمل الاهلي لواء الكرة السعودية على عاتقه في هذه النسخة عقب خروج الهلال المفاجئ من دور المجموعات على غير العادة.

ووصل الاهلي إلى هذه المباراة عقب تصدره ترتيب المجموعة الاولى التي ضمت فرق الجزيرة الاماراتي والغرافة وتراكتور الايراني.



بينما بلغ السد هذه المباراة عقب احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة التي ضمت بجانبه بيروزي الايراني المتصدر وناساف الأوزبكي والوصل الاماراتي.