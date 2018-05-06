الثلاثاء.. فالنسيا في الرياض لخوض مباراة وداع الهريفي

يصل فالنسيا رابع الدوري الإسباني إلى الريا يوم الثلاثاء الثامن من مايو لخوض مباراة اعتزال فهد الهريفي نجم النصر والمنتخب السعودي السابق.

وتكفل تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بإقامة حفل اعتزال لنجم المنتخب السعودي السابق، وسط حضور نجوم من أبرز لاعبي كرة القدم العالميين، يتقدمهم الساحر البرازيلي رونالدينيو والإيطالي أندريا بيرلو.

وسيعقد مارسيلينو مدرب فالنسيا وأحد اللاعبين مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء للحديث عن المباراة، فيما ستحمل المواجهة العديد من الفعاليات المصاحبة لها.

وأعلن الهريفي اعتزاله كرة القدم مطلع العام 2000 وتحديداً عقب نهاية مشاركة ناديه في كأس العالم للأندية والتي شهدت تسجيل الهريفي هدفاً في مرمى ريال مدريد الإسباني والرجاء البيضاوي المغربي.