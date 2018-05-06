جورجي سيلفا: رحيلي قرار مؤلم وصعب.. ولا خوف على الباطن

أبدى البرازيلي جورجي سيلفا مهاجم الباطن، والمنتقل إلى جوهور الماليزي، حزنه لمغادرة الفريق الشمالي بعدما قضى في صفوفه موسمين، مشيراً إلى أن "السماوي" يستطيع المنافسة في الموسم المقبل نظراً لامتلاكه العديد من اللاعبين المميزين الذين يستطيعون اللعب في البطولات الخارجية.

وأعلن جوهور الماليزي يوم السبت انتقال جورجي سيلفا (30 عاماً) إلى صفوفه بعدما توصل إلى اتفاق مع إدارة الباطن على بيع ما تبقى من عقد المهاجم البرازيلي الهدف.

وقال سيلفا لـ"العربية.نت": قرار الرحيل عن الباطن كان صعباً بالنسبة لي، أحببت الناس وأحببت حفر الباطن والفريق كذلك، لكن هذا هو حال كرة القدم يجبرك على الوداع في لحظة معينة، ويجب أن تتقبلها مهما كانت مؤلمة.

وواصل: لا أخاف على الباطن بعد رحيلي، أعتقد أنه يستطيع تقديم مستويات مميزة في الموسم القادم، كونه يملك عددا كبيرا من اللاعبين المميزين، الذين أرى أن مستواهم يخولهم للاحتراف في الخارج مثل بندر ناصر ومعن الخضري وسلطان غنيمان.

وهرب سيلفا منتصف الموسم الماضي بعد أن تلقى عرضا من نادي الظفرة الإماراتي، وكان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال، قبل أن تقنع إدارة الباطن اللاعب بالعودة لإنهاء الموسم بقميص السماوي والنظر في العروض المقدمة له عقب انتهاء الموسم، ليساهم فيها اللاعب البرازيلي بتسجيل أهداف مهمة قادت فريقه إلى دور نصف النهائي لأول مرة في بطولة كأس الملك، كما أحرز هدفين في ثلاثية الباطن على النصر.

وحول العروض التي وصلته، قال المهاجم البرازيلي: أتتني عدة عروض منذ انتهاء الموسم ولم يكن أي منها جادا ما عدا عرض جوهور الماليزي، وقد أتيت إلى هنا لخوض تحدٍّ جديد في مسيرتي الكروية.

وكانت بدايات سيلفا في الدوري الكوري الجنوبي برفقة دايغو، قبل أن يلعب لتشاباداو البرازيلي، ومن ثم الانتقال إلى مالطا واللعب لعدة أندية، بدءا من فيتيريوسا وسليما ومن ثم بركيركارا، ليعود إلى البرازيل ويمثل فريق أتليتكو باراناينسي، وأميركا فوتبول كلوب، ليعود بعدها إلى مالطا ويلعب لصفوف تاركسين وناكسار ليونز، قبل أن ينتقل إلى هايبرنيناس المالطي.

وانتقل جورجي إلى الباطن بعد صعود الأخير مباشرة موسم 2016-2017، وخاض معه موسمين، ساهم بتسجيل 12 هدفا في موسمه الأول، و11 هدفا في الثاني.