ميليغان: مستعدون لحسم المواجهة من الذهاب

وصف الأسترالي مارك ميليغان، لاعب أهلي جدة، مواجهة السد القطري بالصعبة، وذلك في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا المقرر إقامتها الاثنين.

وقال اللاعب، في المؤتمر الصحافي الخاص باللقاء: نحن متحمسون لهذه المواجهة، والحقيقة أن جدول المباريات في دور المجموعات كان صعبا للغاية بالنسبة لنا ولكننا استطعنا التأهل، ونسعى لمواصلة المشوار في البطولة الآسيوية بالصورة المناسبة.

وأضاف: نتطلع لتحقيق نتيجة طيبة في لقاء الذهاب حتى تسهل الأمور علينا في مباراة العودة، ونعلم أن المواجهة ستكون صعبة، لأنها خارج أرضنا ولكننا مستعدون.

وحول وجود لاعبين مميزين في صفوف السد، أبرزهم الإسباني تشافي هيرنانديز، قال: سبق وواجهنا فرقا تمتلك لاعبين كبارا ونجوما، ونحن لا نركز على لاعب واحد بل نتعامل مع الفريق ككل. وزاد: كما نركز فقط على أنفسنا وتقديم أفضل ما لدينا.