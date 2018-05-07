آل سويلم يعفي المالك.. ويعد النادي بـ50 مليوناً سنوياً

قرر سعود آل سويلم، رئيس النصر، إعفاء نائبه سلمان المالك، كما أوضح اقتراب الإدارة من توقيع عقد رعاية بمبلغ 200 مليون لمدة أربعة أعوام.

وترأس المالك النصر بتكليف من الهيئة العامة للرياضة، خلفا لفيصل بن تركي، قبل أن يتم تعيين آل سويلم رئيسا للنصر أواخر الموسم الماضي، وتعيين المالك نائبا له.

ونشر آل سويلم عبر صفحته في "تويتر" :نحن على وشك إنهاء عقد رعاية لنادي النصر بمبلغ 200 مليون ريال لأربع سنوات، بواقع 50 مليون ريال سنوياً.

وأكمل في تغريدة ثانية: أخي سلمان المالك بذل جهدًا كبيرًا لا يخفى على الكيان النصراوي وجماهيره، أشكره باسمي وباسم جماهير العالمي على كل جهوده. اليوم أعفيته من منصب نائب رئيس النادي مع ثقتي الكاملة بأنه سيبقى جنديًا من جنود نادي النصر وأحد أبنائه الأوفياء.