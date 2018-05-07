أهلي جدة يتعثر في ذهاب دور الـ16 من "أبطال آسيا"

خسر أهلي جدة أمام مضيفه السد 2-1، في ذهاب الدور ثمن من دوري أبطال آسيا، ليؤجل الحسم للقاء الإياب الذي سيحتضنه ستاد "الجوهرة المشعة" يوم الاثنين المقبل.

وبدأت المباراة بهجوم لأصحاب الأرض الذين انتظروا 3 دقائق فقط حتى تمكن اللاعب خوخي بوعلام من افتتاح التسجيل بعدما أكمل تمريرة زميله الإسباني تشافي هيرنانديز بقدمه في شباك الحارس محمد العويس.

وعند الدقيقة 9 اضطر التونسي فتحي الجبال مدرب الأهلي لإجراء أول تغييراته بدخول اللاعب صالح العمري بديلاً لعلي عواجي المصاب.

وواصل السد أفضليته وسط ارتباك لدفاع الأهلي، وتمكن لاعبه خوخي بوعلام بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 28 بعدما حول عرضية زميله الجزائري بغداد بونجاح برأسه في شباك الحارس محمد العويس.

وتحسن أداء الأهلي في النصف ساعة الأخيرة وكاد مهاجمه مهند عسيري يسجل هدف تقليص الفارق بعدما حول عرضية زميله منصور الحربي برأسه نحو مرمى السد إلا أنها وجدت الحارس سعد الشيب الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل الأهلي هجومه وسنحت له فرصة ثمينة للاعبه حسين المقهوي الذي استغل هفوة حارس السد بأبعاد الكرة بالخطأ ليسددها قوية إلا أن المدافع عبدالكريم حسن أبعدها في اللحظات الأخيرة.

وعند الدقيقة 42 أجرى التونسي فتحي الجبال مدرب الأهلي تغييره الثاني بدخول اللاعب المصري مؤمن زكريا بديلاً لحسين المقهوي.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي هجومه ونجح مهاجمه مهند عسيري بتسجيل هدف فريقه الأول عند الدقيقة 47 بعدما حول عرضية زميله أمير كردي برأسه في شباك السد، ليغادر بعد الهدف مصاباً ويدخل زميله حمدان الشمراني بديلاً له.

ولم يتوقف هجوم الأهلي وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه المصري مؤمن زكريا الذي سدد كرةً قوية داخل منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس سعد الشيب الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 70 كاد مهاجم الأهلي صالح العمري يسجل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله منصور الحربي ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس سعد الشيب الذي أبعدها بصعوبة.

وعند الدقيقة 88 أهدر الجزائري بغداد بونجاح هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله الإسباني تشافي ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي أبعدها بصعوبة.

وواصل السد هجومه في الوقت بدل الضائع وأهدر لاعبه أكرم عفيف هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله بغداد ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها أصابت القائم.

وسيلتقي الفريقان يوم الاثنين المقبل على ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة في مباراة الإياب.