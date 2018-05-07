التعاون يعين مساعد بواش مدرباً للموسم المقبل

أعلن التعاون يوم الاثنين، تعاقده مع المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، لموسم واحد مع أفضلية التجديد الإضافي، بعد أن حالت الظروف العائلية باستمرار غوميز على رأس عمله.

وأكد التعاون في وقت سابق عدم إمكانية التجديد للمدرب السابق جوزيه غوميز لظروفه العائلية التي حالت دون بقائه مع النادي.

وجاء في بيان النادي: وقعت إدارة التعاون مع البرتغالي بيدرو إيمانويل (43 سنة)، عقدا لموسم واحد مع أفضلية التجديد لموسم إضافي، لقيادة التعاون في الموسم المقبل، كما تم التعاقد مع طاقمه المساعد.

وسبق لإيمانويل العمل كمساعد لأندريه فيلاش بواش في بورتو خلال موسم 2010 - 2011، ومدربا لأكاديميكا البرتغالي بموسم بين 2011 - 2013، ومدربا لأروكا البرتغالي 2013 -2015، وأبوليون ليماسول القبرصي 2015 - 2016، وأشترويل برايا البرتغالي، 2016 - 2017. وساهم إيمانويل في تحقيق 3 بطولات كمدرب.