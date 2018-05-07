بعثة الأخضر تزور مستشفى أطفال في ماربيا

زارت بعثة المنتخب السعودي يوم الاثنين، مستشفى "موستا ديل سول" بمدينة ماربيا الإسبانية ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية المحدد من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

والتقت بعثة الأخضر، التي تضم الإداريين وعددا من اللاعبين، بالأطفال المنومين لالتقاط الصور التذكارية وتقديمهم الورود والهدايا.

وجاء في بيان اتحاد القدم السعودي: زار وفد المنتخب السعودي يوم الاثنين، مستشفى موستا ديل سول في إطار برنامج تفعيل المسؤولية الاجتماعية للاتحاد السعودي بالشراكة مع مركز الملك سلمان للشباب، وضم الوفد لؤي السبيعي الأمين العام للاتحاد، وعمر باخشوين مدير الأخضر، وشاكر الذيابي مدير الاتصال الإعلامي، ومصعب العلوان إداري المنتخب، ووليد اليحيى أخصائي العلاقات العامة، وأسامة هوساوي وتيسير الجاسم ومحمد السهلاوي.