رسمياً.. إعادة مباراة نجران والمزاحمية

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد القدم إلغاء نتيجة مباراة الإياب بين نجران والمزاحمية في الملحق المؤهل إلى دوري الأمير محمد بن سلمان، وإعادة المباراة استنادا إلى تقرير لجنة الحكام.

وانتهت مباراة الإياب بين الفريقين بالتعادل بهدف لمثله، ليهبط نجران رسميا إلى دوري الدرجة الثانية، إلا أن تقرير لجنة الحكام عقب المباراة أوضح حدوث خطأ تحكيمي خلال ضربات الجزاء.

وأوضح بيان اتحاد القدم تفاصيل إعادة المباراة: قررت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم إلغاء نتيجة مباراة نجران والمزاحمية ضمن الملحق المؤهل لدوري الأمير محمد بن سلمان وإعادتها، استنادا إلى التقرير الذي رفعته لجنة الحكام إلى المسابقات وفقا لما وردها من مقيم الحكام بوجود خطأ فني ارتكبه حكم المباراة خلال تنفيذ ركلات الترجيح.