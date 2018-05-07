أزمة في الفيصلي.. والإدارة تشكل لجنة تحقيق عاجلة

شكل مجلس إدارة نادي الفيصلي لجنة عاجلة للتحقيق بواقعة غياب لاعبي الفريق الأول عن حضور تدريب الأحد، وذلك لتطبيق أقصى درجات العقوبة على المقصرين والمتسببين حسب اللوائح والأنظمة المتبعة في النادي.

وكان لاعبو الفيصلي فجروا أزمة من العيار الثقيل، وقبل مواجهة اتحاد جدة في مباراة هامة بنهائي كأس الملك، حيث امتنعوا عن أداء المران.

وتفاجأ الجهاز الفني للفيصلي برفض اللاعبين إجراء التدريب، رغم تواجدهم في أرضية الملعب، وهو ما جعل إدارة النادي تتخذ قرارا عاجلا بتشكيل لجنة تحقيق، من أجل رفع أسماء المتسببين في الحادثة من اللاعبين والجهازين الإداري والفني.