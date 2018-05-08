اتحاد القدم الآسيوي يكرم المرداسي ومساعديه

المصدر: الرياض - د ب أ

كرم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، طاقم التحكيم السعودي المشارك في نهائيات كأس العالم، التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين في روسيا.

وأوضح الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت "تويتر"، أن الاتحاد الآسيوي قام بتكريم الثلاثي فهد المرداسي وعبدالله الشلوي ومحمد العبكري، بحضور المحاضر علي الطريفي.

واختير الثلاثي السعودي للمشاركة في المونديال، بعد أن أثبتوا كفاءة كبيرة في المحافل القارية والدولية خلال السنوات القليلة الماضية، وكان آخرها كأس القارات في روسيا العام الماضي.

يذكر أن المنتخب السعودي يشارك في البطولة للمرة الأولى منذ 12عاما، ويخوض مبارياته ضمن منتخبات المجموعة الأولى التي تضم كلا من مصر وأوروغواي وروسيا.

ويخوض "الأخضر" مباراة الافتتاح أمام روسيا البلد المضيف، يوم 14 يونيو المقبل على ملعب "لوجنيكي ".