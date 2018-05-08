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الأخضر يصل إلى قادش استعدادا لودية الجزائر

المصدر: العربية.نت
بيتزي خلال الحصة التدريبية يوم الثلاثاء
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وصلت بعثة المنتخب السعودي إلى مدينة قادش استعدادا للقاء المنتخب الجزائري ضمن المرحلة الرابعة من معسكرات مونديال 2018 في روسيا.

وجاء في بيان المنتخب السعودي على "تويتر": وصلت بعثة المنتخب السعودي إلى مدينة قادش، استعدادا لمواجهة نظيره منتخب الجزائر يوم الأربعاء، في أولى مبارياته الودية بمعسكره المقام في إسبانيا.

وأشاد بيتزي بنتائج المعسكر الحالي في تصريحات صحافية يوم الثلاثاء، بأن اللاعبين يستفيدون من التمارين التي خصصت سابقا، كما أنهم يطبقون أفكاره بحذافيرها.

ومن المقرر أن تلعب المباراة بين الأخضر ومنتحب الجزائر يوم الأربعاء على ملعب "رامون دي كارنزا" بقادش.

كلمات دالّة

#منتخب الجزائر, #كأس العالم 2018, #الأخضر

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