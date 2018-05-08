السبت.. موعد نهائي كأس الملك

تقررت إقامة نهائي كأس الملك بين اتحاد جدة والفيصلي يوم السبت في الثاني عشر من مايو الجاري.

وتأهل فريقا الفيصلي واتحاد جدة إلى النهائي بعد أن تغلب الأول بهدف دون رد على أهلي جدة، فيما انتصر الاتحاد على مضيفه الباطن بستة أهداف لهدفين في دور الربع نهائي.

ونشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، تغريدة على موقع "تويتر" لتأكيد موعد النهائي: ‏بكل فخر واعتزاز، يتشرف أبناء الوطن برعاية سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المباراة النهائية على كأسه الغالية حفظه الله، بين فريقي الاتحاد والفيصلي، يوم السبت القادم 12 مايو في استاد الجوهرة بجدة.