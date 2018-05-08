النصر يواجه فالنسيا في كرنفال اعتزال الهريفي

تتجه الأنظار يوم الأربعاء صوب ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض والذي سيحضتن سهرة كروية ممتعة تجمع النصر أمام ضيفه فالنسيا الإسباني في اعتزال النجم فهد الهريفي.

وتكفل تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بحفل اعتزال النجم فهد الهريفي في أكتوبر من العام الماضي.

وسيشارك في المباراة العديد من النجوم العالميين والعرب والمحليين، يتقدمهم البرازيلي رونالدينيو والإيطالي أندريا بيرلو والأرجنتيني هيرنان كريسبو والمصري أحمد حسن والليبي طارق التايب وزملاؤه القدامى ماجد عبدالله وصالح النعيمة ومحيسن الجمعان ويوسف الثنيان وسامي الجابر وخالد مسعد وحسين عبدالغني، ومحمد نور وياسر القحطاني، ومن لاعبي الدوري السعودي الحاليين سيشارك السوري عمر السومة والحارس الجزائري عز الدين دوخة ومدافع القادسية محمد خبراني ومهاجم الاتفاق عبدالرحمن العبود.

وأكمل النصر إعداده للمواجهة التي كان مقرراً أن تقام يوم 25 أبريل الماضي، إلا أن الهريفي قرر تأجيل اللقاء بسبب تزامنه مع إطلاق مشروع "القدية" والذي رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وسيخوض النصر اللقاء بكامل لاعبيه وبدون الدوليين بالإضافة لبعض نجوم الدوري السعودي حيث أكمل جاهزيته بقيادة مدربه الكرواتي كرونوسلاف يورزيتش.

وسيتخلل الحفل عدد من الفقرات المميزة والتي عكفت اللجنة المنظمة عليها لإبرازها بالشكل المطلوب أثناء اللقاء. وفي المقابل سيخوض فالنسيا الإسباني اللقاء بكامل نجومه، يتقدمهم المدافع الأرجنتيني إيزيكيل غاراي ودانيال باريخو والمهاجم الإيطالي زازا وزميله مورينو.

وقدّم فالنسيا أداءً مميزاً هذا الموسم حيث ضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عقب حجزه المركز الرابع وبعد غياب عن البطولة في الموسمين الماضيين.