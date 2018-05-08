الوصل يرد على إشاعات خروج ليما: لن نستغني عنه

نشرت إدارة الوصل بيانا يؤكد عدم تلقيها عروضا للظفر بخدمات محترفه البرازيلي فابيو ليما.

وانتشرت أخبار عدة مؤخرا تؤكد اقتراب قطبي العاصمة الرياض، الهلال والنصر، من التعاقد مع اللاعب الهداف.

وجاء في بيان النادي الإماراتي: تؤكد شركة الوصل عدم صحة الأنباء التي ترددت مؤخراً في وسائل الإعلام بشأن تلقي النادي عرضا لانتقال نجم الفريق فابيو ليما، وأن اللاعب باق مع الفريق ولا نية على الإطلاق للاستغناء عن خدماته لأي فريق محلي أو أجنبي، كونه إحدى ركائز الفريق الأساسية، وأن عقده ممتد مع النادي حتى عام 2022.

ولعب ليما 37 مباراة مع الوصل، أحرز فيها 27 هدفا.