فهد المولد يشارك في فوز ليفانتي على ليغانيس

ألحق ليفانتي خسارة مذلة بمضيفه ليغانيس عندما تغلب عليه بثلاثية نظيفة يوم الاثنين بمشاركة فهد المولد لأول مرة منذ انتقاله في يناير، في ختام المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وتقدم الضيوف في الدقيقة 55 عبر خوسي لويس موراليس، وتلقى الضيوف بعدها بثلاث دقائق ضربة موجعة بطرد المدافع خوسيبا ثالدويا "58"، وأضاف ليفانتي الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة عبر المقدوني إينيس باردهي "59"، قبل أن يختم خورخي أندوخار مورينو "كوكي" المهرجان في الدقيقة 77، ليدخل بعدها المولد إلى أرض الملعب ويصبح أول سعودي يشارك في "لا ليغا" الإسباينة في التاريخ.

وفض ليفانتي شراكته للمركز السادس عشر مع ليغانيس ورفع رصيده الى 43 نقطة، فيما تجمد رصيد ليغانيس عند 40 نقطة وتراجع إلى المركز السابع عشر.