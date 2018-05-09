الموسيقار يعزف مقطوعته الأخيرة أمام "ساحر" وخفافيش

كتب النجم الدولي السابق فهد الهريفي السطر الأخير في مسيرته بعدما ودعته الجماهير الرياضية السعودية بمباراة استعراضية جمعت فريقه النصر أمام فالنسيا الإسباني التي انتهت بالتعادل السلبي، واحتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا ملأ جنبات أرضية ستاد الأمير فيصل بن فهد حيث بدأ الهريفي المباراة أساسياً بجانب نخبة من النجوم يتقدمهم البرازيلي رونالدينيو والإيطالي أليساندرو ديل بييرو والبرتغالي ديكو والأرجنتيني هيرنان كريسبو، والمصري أحمد حسن.

وشارك الهريفي في 24 دقيقة منذ بداية المباراة ليخرج وسط عاصفة من الاحتفاء الجماهيري به ليشارك بديلاً له اللاعب أحمد الفريدي.

وقدّم البرازيلي رونالدينيو أداءً مميزاً برفقة الأرجنتيني هيرنان كريسبو والإيطالي ديل بييرو والبرتغالي ديكو الذين شاركوا خلال الشوط الأول.

وشهدت المباراة مشاركة عدد من نجوم الدوري السعودي يتقدمهم الغيني إسماعيل بانغورا مهاجم الرائد والجزائري عز الدين دوخة حارس أحد ومحمد خبراني وعبدالله الشمري مدافعي القادسية والتعاون وعبدالرحمن العبود مهاجم الاتفاق ومحمد الفهيد لاعب الفتح، بالإضافة الى لاعبي النصر.