الهريفي: انتظروا المفاجآت.. وسألعب رغم الإصابة

كشف فهد الهريفي، والذي يتأهب للعب مباراة اعتزاله يوم الأربعاء، عن تعرضه إلى إصابة صغيرة أثناء تمارينه الأخيرة، مؤكدا بأنها لن تعيقه عن لعب المباراة.

وقال الهريفي في لقاء مع "في المرمى": يجب أن لا يفوت أحدا الاعتزال، ستكون هناك ألعاب نارية، ومطرب مشهور، وسيكون كرنفالا للجميع ليس له مثيل.

وأكد الهريفي مشاركة عدد من النجوم العالميين بقميص النصر: رونالدينيو وأحمد حسن، وبيرلو، وكريسبو سيلعبون بقميص النصر، وفالنسيا مصر على لعب المباراة بجدية، وأكد مدرب فالنسيا أنه يسعى للعب مباراة تنافسية، كما أن الدخول سيكون مجانيا.

وعن المعسكر القصير الذي خاضه الهريفي، قال: استعددت للمباراة في معسكر قصير لمدة 10 أيام، وتعرضت فيه إلى إصابة صغيرة ولكن سأشارك في الحفل، وقد فقدت 5 كيلوغرامات من وزني.