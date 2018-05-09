بعد 32 عاما.. قادش تجمع الأخضر والجزائر

سيكون لقاء قادش هو الرابع بين منتخبي السعودية والجزائر، والأول بين الفريقين من 32 سنة كاملة مرت على آخر مواجهة ودية جمعت بينهما في مدينة الخبر.

وشهدت دورة كأس الصداقة عام 1976 أول مواجهة بين المنتخبين وفازت فيها الجزائر بثلاثة أهداف لهدف. وعاد منتخب الخضر لمواجهة السعودية بـفبراير عام 1984 بالرياض، مباراة ودية خاضها المنتخب الجزائري بجيله الذهبي المشارك في مونديال إسبانيا وأبرزهم جمال زيدان ولخضر بلومي و علي فرقاني استعدادا لنهائيات كأس أفريقيا في ساحل العاج وانتهى اللقاء بفوز السعودية بأربعة أهداف لهدفين منها ثنائية لماجد عبد الله وهدف لصالح خليفة وآخر لشايع النفيسة.

وتجدد الموعد بعدها بسنتين في الخبر عام 1986 وقتها كان منتخب محاربي الصحراء يستعد لخوض نهائيات مونديال المكسيك 1986، فلعب وديتين، تعادلا من دون أهداف في الأولى وبهدف لمثله في الثانية.

أربعة مواجهات تعادل فيها المنتخبان مرتين وفاز فيها كل طرف مرة واحدة وسجل كل فريق 6 أهداف، لكن التاريخ سجل أيضا 3 انتصارات للسعودية على الجزائر في مناسبات أخرى لم يشارك فيها هذا الأخير بمنتخبه الأول كدورة الألعاب العربية بالمغرب سنة 1985 وكأس العرب 1998 وألعاب التضامن الإسلامي 2005.