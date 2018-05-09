رغم الغبار.. الجماهير تتوافد إلى حفل اعتزال الهريفي

لم يقف الغبار في طريق الجماهير النصراوية لحضور مباراة اعتزال فهد الهريفي أمام فالنسيا الإسباني على ملعب "الملز".

وشهدت مدينة الرياض موجة غبار قوية صباح يوم الأربعاء، إلا أن الجماهير بدأت بالتوافد إلى الملعب قبل صافرة البداية بـ3 ساعات، كما خصص فالنسيا جلسة توقيع للتذكارات بفندق "رافال كيمبنسكي" في الرياض، لاستقبال جماهير "الخفافيش".

ويلعب النصر بقيادة أسطورته فهد الهريفي أمام فالنسيا الإسباني بكامل نجومه في حفل اعتزال "الموسيقار"، والذي يشهد تواجد رونالدينيو وبيرلو وديلبييرو بقمصان النصر، في الكرنفال.