بهدفي الفرج والشهري.. الأخضر يتغلب على الجزائر

تغلب المنتخب السعودي على نظيره الجزائري 2 - صفر، ضمن المرحلة الرابعة من المعسكرات المخصصة لكأس العالم 2018 في روسيا.

وبادر المنتخب الجزائري بهجمات على استحياء صوب مرمى الأخضر، إلا أنها جميعا أضاعت الهدف، قبل أن يحتسب الحكم ركلة حرة مباشرة للمنتخب السعودي، سجل منها سلمان الفرج الهدف الأول في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول لهدف دون رد.

ولم يتعرض مرمى الفريقين للعديد من الفرص في الشوط الثاني، قبل أن يضع يحيى الشهري بصمته في اللقاء بوضعه الكرة في الشباك الجزائرية في الدقيقة 81، لتنتهي المباراة بهدفين دون رد.

ومن المقرر أن يلعب الأخضر وديته الأخيرة ضمن المرحلة الرابعة أمام المنتخب اليوناني يوم الثلاثاء المقبل.