فهد المولد: سعيد بمباراتي الأولى.. وأنا جاهز لبرشلونة

أبدى فهد المولد، لاعب ليفانتي الإسباني المعار من اتحاد جدة، سعادته بالمشاركة مع فريقه واعتباره أول سعودي يلعب في "لا ليغا" تاريخيا.

وقال فهد المولد خلال لقاء مع "في المرمى": سعيد جدا كوني أول لاعب سعودي يشارك في الدوري الإسباني تاريخيا، وهو ليس طموحي المشاركة في العشر دقائق الأخيرة، ولكن هناك بعض الظروف التي تحدث.

واختتم فهد المولد بجاهزيته لمباراة برشلونة: عشت أجواء أقوى من هذه الأجواء في السابق مع الأخضر الشاب في كأس العالم، وأعترف بأني توترت قليلا لحظة دخولي الملعب بقميص ليفانتي، وسأكون جاهزا لمباراة برشلونة القادمة.