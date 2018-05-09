نجاح عملية أحمد أشرف في ألمانيا

أجرى أحمد أشرف لاعب نادي الهلال السعودي، جراحة ناجحة، يوم الأربعاء في عضلات أسفل البطن، في ألمانيا.

ونشر الحساب الرسمي للهلال، على حسابه الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": خضع لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم أحمد أشرف اليوم الأربعاء لعملية في عضلات أسفل البطن، تكللت -ولله الحمد- بالنجاح، حيث تواجد الدكتور مبارك المطوع بجانب اللاعب أثناء الفحوص الطبية والعملية.

ويذكر أن إدارة الهلال تتوسم خيراً في أحمد أشرف، الذي ظهر بصورة جيدة مع الفريق في المواجهات السبع التي خاضها معه بالدوري السعودي للمحترفين، التي صنع خلالها هدفا واحدا.