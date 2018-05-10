هيئة الرياضة تحدد أسعار تذاكر نهائي كأس الملك

قررت الهيئة العامة للرياضة طرح تذاكر نهائي كأس الملك بين اتحاد جدة والفيصلي على منصة "مكاني" المختصة بتذاكر المباريات.

وجاء في بيان الهيئة الرسمي: رغبة في مزيد من التنظيم وتسهيل مهمة دخول الجماهير الرياضية بما يكفل تساوي الفرص أمام الجميع لإظهار نهائي كأس الملك بين الاتحاد والفيصلي بأفضل صورة، وحرصاً على تحقيق درجة عالية من التواجد الجماهيري بطريقة ميسرة.

وزاد البيان: ووجه تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بالتراجع عن قرار فتح المدرجات مجاناً في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بحيث يتم طرحها للبيع وفقاً للتالي، 50 ريالاً للدرجة الموحدة للأفراد، 30 ريالاً للدرجة الموحدة للعائلات، و250 ريالاً لمقاعد كبار الشخصيات الفضية، وألف ريال لمقاعد كبار الشخصيات الذهبية، وسيبدأ طرح التذاكر الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.