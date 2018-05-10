تركي آل الشيخ: سيتم النظر في قرار تذاكر النهائي

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنه سيتم النظر في قرار الدخول المجاني لنهائي كأس الملك يوم السبت.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة سابقاً منح تذاكر مجانية للجماهير لحضور النهائي، ما دعا عدداً من الأفراد إلى استغلال تذاكرهم التي تم شراؤها مسبقاً، إلى بيعها بمبالغ كبيرة على جماهير الفريقين، لتقرر هيئة الرياضة يوم الخميس دخولاً مجانياً للمباراة من دون الحاجة إلى التذاكر.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه في تويتر: ستتم مراجعة موضوع دخول الجماهير لمباراة الاتحاد والفيصلي والإعلان عن ذلك الساعة 10 مساء اليوم.