عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة سعودية

تركي آل الشيخ: سيتم النظر في قرار تذاكر النهائي

المصدر: العربية.نت
آل الشيخ خلال مناسبة سابقة
رابط مختصر

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أنه سيتم النظر في قرار الدخول المجاني لنهائي كأس الملك يوم السبت.

وأعلنت الهيئة العامة للرياضة سابقاً منح تذاكر مجانية للجماهير لحضور النهائي، ما دعا عدداً من الأفراد إلى استغلال تذاكرهم التي تم شراؤها مسبقاً، إلى بيعها بمبالغ كبيرة على جماهير الفريقين، لتقرر هيئة الرياضة يوم الخميس دخولاً مجانياً للمباراة من دون الحاجة إلى التذاكر.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه في تويتر: ستتم مراجعة موضوع دخول الجماهير لمباراة الاتحاد والفيصلي والإعلان عن ذلك الساعة 10 مساء اليوم.

كلمات دالّة

#كأس الملك, #تركي آل الشيخ, #الهيئة العامة للرياضة

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر