مدرب الفيصلي: لا أخاف الاتحاد.. واللقب يحتاج إلى مخاطرة

أكد الصربي فوك رازوفيتش، مدرب الفيصلي، أنه لا يخاف من فريق اتحاد جدة، قبل نهائي كأس الملك، مضيفاً أن المخاطرة هي التي تأتي بالألقاب وليس الحذر.

وقال لـ"في المرمى": تفاجأت عندما سمعت بنيلي لقب أفضل مدرب في الدوري السعودي، لأنني لم أتوقع ذلك لكن هذا لا يمنع شعوري بالفخر، وعدم فوز الفيصلي بالدوري ونيلي جائزة أفضل مدرب أمر يمكن تفسيره بأن الفريق قدم أداء جيداً طوال الموسم وحققنا إنجازات تاريخية مع نادٍ كالفيصلي، طبعا ليس هذا بجهودي أنا وحدي بل أيضا للاعبين والإدارة دور والجائزة مكافأة لهم جميعا.

وأضاف المدرب الصربي عن أسباب النجاح: هل هنالك أسرار للنجاح، لا أعتقد بل أن يتعلق بعلاقتي المميزة مع اللاعبين وهذا أمر مهم وله دور كبير بما تحقق، وبالتأكيد انتهاء منافسات الدوري قبل فترة من مباراة نهائي الكأس يسبب لنا بعض المصاعب في طريقة التحضير نظرا لغياب المباريات الرسمية لنا لكن نستعد لهذا اللقاء بالطريقة المناسبة لتفادي هذه الصعوبات.

وعن معسكر الكويت، علق رازوفيتش: المعسكر الإعدادي في الكويت أعاد لي ذكرياتي في عامي 1988 و1989 حيث عمل والدي في نادي خيطان عندما كنت في سن السادسة عشر، ووجدت تغييرات كثيرة في البلاد بعد مرور السنوات وأشعر بالرضى للتحضيرات في ذلك المعسكر.

وختتم أفضل مدرب في موسم الماضي: كل المباريات التي واجهناها للوصول إلى النهائي لم تكن سهلة ونتوقع تنافسا كبيرا أمام الاتحاد وجماهيره، واجهنا الاتحاد 3 مرات في الموسم الحالي، مرتان بالدوري ومباراة ودية، بالتالي لا أظن أن الفوز سيتحقق لهم بسهولة، ولا أشعر بالخوف من الاتحاد بعد الآن، إن كان الفيصلي بمستواه لن يقف أمامه الاتحاد بالنهائي وقلقي فقط من أداء لاعبينا، وسييرا حاول اللعب بشكل هجومي أمامنا سابقا وفريقه يمتلك لاعبين دوليين وبالتالي نتوقع مواجهة قوية وأن يبادوا بالهجوم في جدة وهذا أيضا هو تفكيرنا، أن نهاجم وأن نبدأ التسجيل، والمباراة هي مخاطرة كبيرة، من يخاطر ويتمتع بالشجاعة سيفوز باللقب، سندخل ونخاطر بحثاً عن الكأس في جدة.