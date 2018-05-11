اتحاد جدة يصطدم بطموح الفيصلي في نهائي الكأس

تتجه الأنظار يوم السبت صوب استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، والذي سيحتضن العرس الرياضي الكبير والذي سيجمع اتحاد جدة أمام الفيصلي في نهائي الكأس الذي سيرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وسيسدل الستار على الموسم الكروي السعودي يوم السبت، والذي سيشهد آخر مواجهة حيث يبحث الفريقان عن إنهاء موسمهما بالكأس الغالية.

ويدخل الاتحاد المواجهة وهو يبحث عن إنقاذ موسمه وإعادة الابتسامه لجماهيره، التي عانت في السنوات الأخيرة بسبب المشاكل الإدارية والمالية التي يعاني منها الفريق في السنوات الأخيرة.

ويبحث الاتحاد عن العودة مجدداً إلى تحقيق اللقب الغالي والذي غاب عن خزانته منذ عام 2013 حينما توج باللقب بفوزه على الشباب 4-2.

واستعد الاتحاد لهذه المواجهة بإقامة معسكر في مدينة دبي الإماراتية بقيادة مدربه التشيلي سييرا الذي سيدخل اللقاء بجاهزية كافة لاعبيه. وتنفس سييرا الصعداء بعدما سمح اتحاد القدم لحارسه الدولي فواز القرني المشاركة مع الفريق في المباراة، حيث عاد من معسكر الأخضر في ماربيا الإسبانية.

ويعول سييرا كثيراً على مواطنه كارلوس فيلانويفا أفضل لاعب وسط في الدوري السعودي هذا الموسم، بالإضافة إلى المصري كهربا والكويتي فهد الأنصاري والتونسي أحمد العكايشي.

وفي المقابل يبحث الفيصلي عن أول بطولة في تاريخه بعدما وصل للنهائي في إنجاز غير مسبوق للفريق، واستعد الفيصلي للمواجهة بإقامة معسكر إعدادي في الكويت ومن ثم خاض مباراة ودية أمام أهلي جدة.

وقدّم الفيصلي أداءً مميزاً هذا الموسم بقيادة مدربه الصربي فوك رازوفيتش الذي يملك عدداً من اللاعبين المميزين والذي شكلوا قوة كبيرة في الفريق. ويعول رازوفيتش كثيراً على لاعبيه البرازيليين لويس غوستافو وروجيريو اللذين من المتوقع أن يشكلا خطراً كبيراً على دفاع الاتحاد بسبب التجانس الكبير بينهما.

وأنهى الفيصلي موسمه في الدوري السعودي في المركز السادس بفارق نقطة عن الاتفاق صاحب المركز الرابع.