الفيصلي يبحث عن التاريخ في موقعة "الجوهرة المشعة"

سيكون الفيصلي على مقربة من كتابة تاريخ جديد في الرياضة السعودية حينما يواجه اتحاد جدة على ستاد "الجوهرة المشعة" في نهائي كأس الملك.

ونجح الفيصلي في تفجير مفاجأة من العيار الثقيل بعد تأهله لنهائي كأس الملك ليتوج موسمه الناجح بمشاركة الاتحاد في النهائي الكبير الذي سيرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يوم السبت.

ويطمح الفيصلي في أن يسجل اسمه كنادٍ جديد يحقق كأس الملك بجانب الأندية التي سبق أن حققت اللقب، وهي الأهلي والهلال والنصر والاتحاد والشباب والوحدة والاتفاق.

وتوزعت بطولات كأس الملك منذ انطلاقها على 7 أندية، حيث يتزعمها الأهلي بـ13 لقبا، يليه الاتحاد والهلال بـ8 ألقاب والنصر 6 ألقاب والشباب 3 ألقاب والاتفاق والوحدة بواقع لقبين.

وسبق لأندية الرياض والتعاون أن شاركت الفرق البطلة في الوصول للنهائي، حيث إن فريق العاصمة خاض نهائيين أمام أهلي جدة في عامي 1962و 1978 وخسر المباراتين، في حين لعب التعاون نهائي كأس الملك عام 1990 وخسره أمام النصر.

ومنذ عودة المسابقة بحلتها الجديدة عام 2008 كانت المباراة النهائية محتكرة على أندية الأهلي والهلال والاتحاد والنصر والشباب الذين تقاسموا الألقاب باستثناء النصر الذي كان وصيفاً في ثلاث نسخ أعوام 2012 و2015 و2016.

وقدّم الفيصلي أداءً مميزاً هذا الموسم بقيادة مدربه الصربي فوك رازوفيتش والذي أنهى موسمه في الدوري السعودي بالمركز الخامس ليحصل على أفضل مدرب في الموسم.

ووجد الفيصلي صعوبات كبيرة خلال مشواره في بطولة كأس الملك والذي بدأه بلقاء الوطني "درجة أولى" في الدور 32 وحقق فوزاً صعباً بنتيجة 3-2، ليواجه النجوم "درجة أولى" في الدور ثمن النهائي ويحقق فوزاً سهلاً بثنائية نظيفة، ليواجه القادسية ويفوز بصعوبة 3-2، وفي الدور نصف النهائي فجّر الفيصلي مفاجأة بفوزه على الأهلي 1-صفر.