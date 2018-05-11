بالفيديو.. أين يقضي رئيس الفيصلي أوقاته قبل المباريات

كشف فهد المدلج، رئيس الفيصلي، أن مزرعة العائلة هي مكانه المفضل لقضاء وقته قبل مباريات فريقه الهامة.

وقال المدلج في مقابلة مع "في المرمى": الوضع الرياضي مقلق في عصر الاحتراف وأصبح الهدف ماديا، ولقد توقعت أن نصل إلى نهائي كأس الملك خصوصا بعد تجاوز القادسية.

وأردف المدلج عن اتحاد جدة: الاتحاد، فريق ذو بطولات كثيرة وجماهيره كبير، وأنا من أشد المعجبين بجماهير الاتحاد.

وعن فريقه، علق المدلج: أشاد اللاعبون بالمباريات الودية التي لعبناها، ولقد تلقينا عروضا من أندية إماراتية لضم اللاعب غوستافو، ونحن في حاجة للمال لذلك سنبيع غوستافو، لأننا نحتاج لرأس حربة وسنحافظ على بعض الأجانب، وقد قدم المدرب رازوفيتش استقالته بسبب ظروف شخصية.

وعن نهائي الكأس، اختتم المدلج حديثه: ليلة المباراة أحاول الابتعاد عن التوتر، ونحن معتادون على المباريات الجماهيرية، وسأهدي كأس البطولة لوالدتي، لأن أمهات حرمة هن السر الحقيقي وراء تفوق الفيصلي.