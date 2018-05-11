إطلاق اتحاد جنوب غرب آسيا برئاسة عادل عزت

تم تشكيل اتحاد جنوب غرب آسيا، يوم الخميس، بتواجد 10 دول ورئاسة عادل عزت للفترة الحالية.

وأعلنت 10 دول آسيوية إطلاق اتحاد جنوب غرب آسيا، وجاء الإعلان بحضور ممثلي الاتحادات للدول الآسيوية العشر التي بدأت خطوة التأسيس نحو مرحلة جديدة.

ويضم الاتحاد كلا من السعودية، والكويت، والبحرين، والإمارات، واليمن، وباكستان، والهند، وبنغلاديش، وسيرلانكا، والمالديف.

وتم اختيار عادل عزت رئيساً للاتحاد خلال الفترة الحالية، من قبل الدول العشر، على أن يتم عقد الجمعية العمومية الأولى خلال 90 يوما من تاريخ الإعلان.

وأعلنت الاتحادات العشرة المؤسسة للاتحاد عن اختيار تركي آل الشيخ رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، رئيسا فخريا للاتحاد الذي سيطلق جملة من البرامج والمسابقات الهادفة للرفع من مستوى كرة القدم الآسيوية، وأكد الاتحاد أنه سيعمل مع كافة الاتحادات المماثلة ليكون خير عون للاتحاد القاري في صناعة كرة قدم احترافية ومتطورة.