يوم مع اتحاد جدة في جبل علي.. وسييرا يتحدث عن النهائي

أكد التشيلي سييرا، مدرب اتحاد جدة، أن الفريق استعد جيداً لنهائي كأس الملك في معسكر جبل علي بدبي الإماراتية، مضيفاً أن الفيصلي خصم لا يستهان به.

وقال سييرا في مقابلة أثناء معسكر جبل علي: قمنا بالاستعداد جيدا للنهائي المرتقب، وأقمنا معسكرا تدريبيا في الإمارات من أجل توفير البيئة الفنية والنفسية المناسبة للاعبين بعيدا عن ضغوطات النهائي.

وعن الفيصلي، قال سييرا: الفيصلي يملك مدربا مميزا، فقد نال جائزة أفضل مدرب لهذا الموسم وهو لقب يستحقه، واحتل الفريق المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، هو مؤشر بأن الفريق ليس بالخصم السهل، كما أننا خسرما أمامهم ذهابا وتعادلنا إيابا، لذا على لاعبي الاتحاد اللعب بكل ما أوتوا من القوة وعزيمة وإصرار، عليهم الدفاع بشكل قوي.

وعلق سييرا حول المركز المتدني لاتحاد جدة: بالنسبة إلى نادي الاتحاد احتلاله المركز التاسع منطقي تبعا للظروف التي تعرض لها بدءاً من العقوبة التي وقعت على النادي بعدم السماح له بتسجيل لاعبين أجانب في الوقت الذي سمح فيه للأندية المنافسة زيادة عدد لاعبيها إلى سبعة أجانب، وغياب واحد من أفضل لاعبي الفريق فهد المولد، بسبب إعارته إلى نادي ليفانتي الإسباني، ومع هذا ورغم هذه الظروف جميعها كانت الاتحاد ينافس على المركز الثالث لوقت طويل فإذا نظرتم إلى الأمر بعقلانية الفريق قاتل حتى اللحظة الأخيرة ضمن إمكانياته وظروفه المتاحة والمعوقات التي وقفت في طريقه، أي ناد وقع في ظروفه سينافس على عدم الهبوط وليس احتلال مركز تاسع ووصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين حتى الموسم الماضي مستوى الاتحاد لم يكن سيئا، فقد تمكن من جمع 52 نقطة ولم يكن سهلاً.

واختتم سييرا المقابلة حول إشاعات العروض: ما أشيع عبر وسائل الإعلام عن تلقي عروض تدريبية خليجية ليس صحيحا، ما أملكه هو عرض تجديد مع نادي الاتحاد، وموضوع موافقتي أو رفضي للتجديد مرهون بما سيحدث وهل سيتكرر سيناريو المعاناة مع الفريق للعام الثالث على التوالي سواء ماديا أم فنيا، جميع هذه الأمور يجب أن تطرح على طاولة النقاش وبناء عليها سأعلن التجديد أم لا، وإذا وجدت أن الحال سيستمر على ماهو عليه، أظن من الصعب الاستمرار مع نادي الاتحاد، وأتمنى أن تكون هنالك مؤشرات محفزة من أجل التجديد، .جميع ما يقال إيجابي ولكنني أرغب بأن أراه على أرض الواقع لأتخذ القرار الأخير والمناسب، وأود أن أشكر الجميع في النادي من إداريين ولاعبين وطاقم تدريبي، الجميع كان متعاونا جدا معي وصبورا وأود أن أقول سواء قمت بتجديد العقد أم لا أنا أحبهم كثيرا.