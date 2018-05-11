سييرا: الفوز بكأس الملك سيعوّض تضحياتنا

أكد لويس سييرا، مدرب اتحاد جدة، أن إقامة نهائي كأس الملك على أرض الاتحاد وبين جماهيره، يعد عاملاً مهماً يصب في مصلحة النادي، مضيفاً أن الفوز به سيكون أفضل تتويج لتضحيات الفريق.

وقال سيير ا في تصريحات خلال مؤتمر كأس الملك الذي عُقد يوم الجمعة: إقامة المباراة بين جماهيرنا عامل مهم في صالحنا، ونحتاج الفوز غداً لترجمة كافة التضحيات التي قام بها الجميع في الفريق طيلة الموسم.

وأردف عن الفيصلي: موضوع عدم لعب الفيصلي مباريات نهائية سابقا ليس له تأثير عليهم، وأيضاً فإن مشكلة الفيصلي الأخيرة لا تشكل شيئاً أمام المشاكل التي واجهها الاتحاد وتخطاها، كما أننا ننظر للهدف من المباريات الودية وليس لقوة الفريق المنافس وأعتقد أننا استفدنا جيدا من الوديات.