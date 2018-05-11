فيلانويفا: الفوز بالكأس سيحسّن الأوضاع في النادي

أكد التشيلي فيلانويفا، محترف اتحاد جدة، أن الفريق استعد جيداً للنهائي، مضيفاً أن تحقيق اللقب سيغيّر من حال النادي.

وقال فيلانويفا خلال لقائه مع "في المرمى": تدربنا جيدا للقاء النهائي المرتقب وخضعنا لمعسكر تدريبي، نحن في قمة الاستعداد والتركيز من أجل الفوز باللقب، وأظن أننا جاهزون لتقديم أفضل ما لدينا فنيا وبدنيا، وأؤكد أن حصولنا على المركز التاسع في الدوري السعودي لن يؤثر علينا أو يحبطنا، هذا الموسم عانى الفريق من صعوبات ومعوقات عدة، ونعلم أن هذا لا يرضي عشاق الاتحاد لأنهم لا يرضون إلا بالمراكز الأولى لذا سنحاول أن نسعدهم بالحصول على الكأس الغالية وإنهاء الموسم برسم البسمة على وجوه محبي الاتحاد.

وزاد فيلانويفا: الفرصة كبيرة أمامنا رغم أن الفيصلي ليس بالخصم السهل، مدربهم يعتبر الأفضل، وهجومهم لا يستهان به ودفاعهم صلب.

واختتم فيلانويفا: فريق الفيصلي لن يقوم بتغيير طريقة لعبه في النهائي، هو يعرفنا جيدا والأمر ذاته ينطبق على الاتحاد، المطلوب هو تصحيح الأخطاء وتفادي الوقوع فيها والتركيز على التفاصيل الصغيرة التي تؤدي إلى الفوز، كما أن حصولي على لقب أفضل لاعب هذا الموسم سيشكل دافعا لي من أجل بذل المزيد من العطاء داخل الملعب ومحاولة نيل اللقب كعربون شكر مني للجماهير المحبة.