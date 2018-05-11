"الجوهرة" يبتسم للفيصلي ويدير ظهره للاتحاد

يبحث اتحاد جدة عن أول فوزٍ له على ضيفه الفيصلي على ملعب "الجوهرة المشعة" الذي دائماً ما يدير ظهره للعميد خلال مواجهاته مع عنابي سدير الثلاث التي جمعتهما ابتداءً من موسم 2015-2016.

ويتسلح الاتحاد بالتاريخ خلال مواجهته أمام الفيصلي حيث سبق أن التقى الفريقان في 19 مباراة سابقة كان نصيب الفوز له 11 مباراة في حين فاز الفيصلي 4 مباريات وتعادلا في 4 مباريات.

والتقى الفريقان لأول مرة على استاد الجوهرة في موسم 2015-2016 ووقتها حقق الفيصلي الفوز بنتيجة 2-1 سجلها لاعبه التوغولي سادات أورو وفهد الصقري، وسجل هدف الاتحاد مهاجمه السابق الفنزويلي غيلمين ريفاس.

وفي موسم 2016-2017 التقى الفريقان خلال الدوري على ملعب الجوهرة وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2 سجل للفيصلي الروماني ميرسيا أكسينتي ومنصور حمزي، وسجّل للاتحاد عمّار النجار وربيع سفياني.

آخر مواجهاتهما على ملعب الجوهرة كانت في هذا الموسم وانتهت بالتعادل الإيجابي 3-3، سجّل للفيصلي مهاجمه البرازيلي لويس غوستافو "هدفين"ومواطنه روجيرو، وسجّل للاتحاد فهد المولد والتونسي أحمد العكايشي "هدفين".

ويأمل الاتحاد في إيقاف تفوق الفيصلي على استاد الجوهرة، لاسيما أن الفوز لكلا الفريقين سيكون الأغلى كونه سيمنحه لقب كأس الملك.