مذكرة تعاون بين اتحاد القدم ومركز الملك سلمان للإغاثة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، توقيع مذكرة تعاون مشترك مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجاء في بيان اتحاد القدم: وقع نواف التمياط، نائب رئيس اتحاد القدم السعودي، مذكرة تعاون مشترك بحضور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مركز الملك سلمان بالرياض، لتنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات المشتركة.

وزاد البيان: تسعى مذكرة التعاون إلى إبراز الجهود الإنسانية والإغاثية للمملكة، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال فعاليات ومشاركات الاتحاد السعودي لكرة القدم، والمنتخبات الوطنية لكرة القدم داخل المملكة وخارجها، وأيضا مشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الفعاليات المصاحبة لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا كواجهة إنسانية للسعودية.

وتتضمن المذكرة مشاركة منسوبي الاتحاد، والمنتخبات الوطنية في رحلات إغاثية نوعية تتم بتنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في بعض الدول المستفيدة، والاستفادة من المنشآت والمرافق لدى الطرفين لاستضافة البرامج والمناسبات والمعارض العلمية والمهنية، وبحث فرص التعاون في المجالين الإعلامي والتسويقي.